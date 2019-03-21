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В Амстердаме прогремел взрыв в метро

В Амстердаме (Нидерланды) прогремел взрыв на одной из станций метро.

взрыв в метро

Около 4.00 в Амстердаме прогремел взрыв на станции метро Ганзенхоф (Ganzenhoef).

В результате взрыва был поврежден потолок, стены и окна станции.

Двоим подозреваемым удалось скрыться на скутере. Вероятно, целю злоумышленников был банкомат.

Читайте: Спиной и по-быстренькому: новые правила в “квартале красных фонарей” Амстердама

Полиция ищет свидетелей инцидента.

Станция метро пока закрыта.

Напомним, в Амстердаме демонтировали самую популярную инсталляцию – бело-красная надпись I Amsterdam, которая простояла перед Рейксмузеем более 10 лет.

Источник: NOS

Фото: NOS

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