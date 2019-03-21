В Амстердаме (Нидерланды) прогремел взрыв на одной из станций метро.
Около 4.00 в Амстердаме прогремел взрыв на станции метро Ганзенхоф (Ganzenhoef).
В результате взрыва был поврежден потолок, стены и окна станции.
Двоим подозреваемым удалось скрыться на скутере. Вероятно, целю злоумышленников был банкомат.
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Полиция ищет свидетелей инцидента.
Станция метро пока закрыта.
Напомним, в Амстердаме демонтировали самую популярную инсталляцию – бело-красная надпись I Amsterdam, которая простояла перед Рейксмузеем более 10 лет.
Источник: NOS
Фото: NOS
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