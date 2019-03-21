В Амстердамі (Нідерланди) прогримів вибух на одній зі станцій метро.
Близько 4.00 в Амстердамі прогримів вибух на станції метро Ганзенхоф (Ganzenhoef).
В результаті вибуху було пошкоджено стелю, стіни і вікна станції.
Двом підозрюваним вдалося втікти на скутері. Ймовірно, ціллю зловмисників був банкомат.
Читайте: Спиною і по-швиденькому: нові правила у “кварталі червоних ліхтарів” Амстердама
Поліція шукає свідків інциденту.
Станція метро поки закрита.
Нагадаємо, в Амстердамі демонтували найпопулярнішу інсталяцію – біло-червоний напис I Amsterdam, який простояв перед Рейксмузеєм більше 10 років.
Джерело: NOS
Фото: NOS
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+