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В Амстердамі прогримів вибух в метро

В Амстердамі (Нідерланди) прогримів вибух на одній зі станцій метро.

взрыв в метро

Близько 4.00 в Амстердамі прогримів вибух на станції метро Ганзенхоф (Ganzenhoef).

В результаті вибуху було пошкоджено стелю, стіни і вікна станції.

Двом підозрюваним вдалося втікти на скутері. Ймовірно, ціллю зловмисників був банкомат.

Читайте: Спиною і по-швиденькому: нові правила у “кварталі червоних ліхтарів” Амстердама

Поліція шукає свідків інциденту.

Станція метро поки закрита.

Нагадаємо, в Амстердамі демонтували найпопулярнішу інсталяцію – біло-червоний напис I Amsterdam, який простояв перед Рейксмузеєм більше 10 років.

Джерело: NOS

Фото: NOS

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