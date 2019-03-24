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Под Одессой на ворота частного дома повесили гранату

В Одесской области на ворота жилого дома повесили боевую гранату.

Под Одессой на ворота частного дома повесили гранату

Житель одного из сел Килийского района нашел на воротах вблизи своего дома боевую гранату.

К счастью, мужчина перед тем, как открыть калитку, заметил взрывоопасное устройство и вызвал полицию.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и взрывотехники ГУ НП.

Найденный боеприпас оказался боевой гранатой Ф-1.

Пока не удалось установить личность, которая подвесила гранату, полиция ведет следствие. Открыто уголовное дело по части хулиганство.

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К слову, в одном из общежитий Тернополя произошел взрыв гранаты.

Источник: Нацполиция

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