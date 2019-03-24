В Одесской области на ворота жилого дома повесили боевую гранату.
Житель одного из сел Килийского района нашел на воротах вблизи своего дома боевую гранату.
К счастью, мужчина перед тем, как открыть калитку, заметил взрывоопасное устройство и вызвал полицию.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и взрывотехники ГУ НП.
Найденный боеприпас оказался боевой гранатой Ф-1.
Пока не удалось установить личность, которая подвесила гранату, полиция ведет следствие. Открыто уголовное дело по части хулиганство.
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К слову, в одном из общежитий Тернополя произошел взрыв гранаты.
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