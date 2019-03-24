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Факти / Надзвичайні події

На Одещині на ворота приватного будинку повісили гранату

В Одеській області на ворота житлового будинку повісили бойову гранату.

На Одещині на ворота приватного будинку повісили гранату

Мешканець одного з сіл Кілійського району знайшов на воротах поблизу свого будинку бойову гранату.

На щастя, чоловік перед тим, як відкрити хвіртку, побачив вибухонебезпечний пристрій і викликав поліцію.

На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і вибухотехніки ГУ НП.

Знайдений боєприпас виявився бойовою гранатою Ф-1.

Поки не вдалося встановити особу, яка підвісила гранату, поліція веде слідство. Відкрито кримінальну справу за частиною хуліганство.

Читайте: В Одесі BMW влетів в електроопору і загорівся: загинули двоє людей

До речі, в одному з гуртожитків Тернополя стався вибух гранати.

Джерело: Нацполіція

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