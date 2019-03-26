На Бориспольском шоссе под Киевом сегодня около 8.50 произошло масштабное ДТП – столкнулись одновременно девять автомобилей.
Сначала на трассе под Киевом в направлении столицы одна машина въехала в другую из-за несоблюдения дистанции.
Когда водители оформлялись по европротоколу, автомобили один за другим начали врезаться друг в друга.
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В итоге повреждены девять машин.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Участники ДТП заняли два крайних левых ряда, но пробок не было.
Масштабное ДТП под Киевом – столкнулись девять машин / 3 фотографии
Напомним, 21 марта в Киеве водитель маршрутки №155 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил трех женщин на пешеходном переходе. Он заявил, что у автобуса отказали тормоза. Во время ДТП он был трезв.
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