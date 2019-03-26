На Бориспільському шосе під Києвом сьогодні близько 8.50 сталася масштабна ДТП – зіткнулися одночасно дев’ять автомобілів.

Спочатку на трасі під Києвом у напрямку столиці одна машина в’їхала в іншу через недотримання дистанції.

Коли водії оформлялися за європротоколом, автомобілі почали врізатися один в одного.

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В результаті пошкоджено дев’ять машин.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Учасники ДТП зайняли два крайніх лівих ряди, але заторів не було.













Масштабна ДТП під Києвом – зіткнулися дев’ять машин / 3 фотографии

Нагадаємо, 21 березня у Києві водій маршрутки №155 проїхав на заборонний сигнал світлофора і збив трьох жінок на пішохідному переході. Він заявив, що в автобуса відмовили гальма. Під час ДТП він був тверезий.