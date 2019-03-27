В Кызылординской области Казахстана упал и полностью сгорел вертолет Ми-8 Министерства обороны страны, на борту которого было 13 человек. По предварительным данным, есть жертвы.

В Минобороны Казахстана сообщили о крушении вертолета Военно-воздушных сил ВС.

Количество и состояние потерпевших пока неизвестно.

– Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений Алтын жебе в темное время и в сложных метеорологических условиях, – отметили в ведомстве.

Читайте: В Испании разбился самолет – есть жертвы

Министр обороны Нурлан Ермекбаев направил на место катастрофы специально созданную комиссию.

Минобороны совместно с МВД начали расследование причин и обстоятельств падения Ми-8.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.

Источник: Tengrinews.kz

Фото: Минобороны РК