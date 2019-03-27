У Кизилординської області Казахстану впав і повністю згорів вертоліт Мі-8 Міністерства оборони країни, на борту котрого було 13 осіб. Усі члени екіпажу загинули.

У Міноборони Казахстану повідомили про катастрофу вертольота Військово-повітряних сил ЗС.

– Вертоліт прямував у складі ланки з чотирьох бойових вертольотів із міста Актау в Шимкент. Переліт проходив в рамках комплексної перевірки та навчань спеціальних підрозділів Алтин жебе у темний час і в складних метеорологічних умовах, – зазначили у відомстві.

Екіпаж вертольота Мі-8 загинув, повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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Міністр оборони Нурлан Ермекбаєв направив на місце катастрофи спеціально створену комісію.

Міноборони спільно з МВС почали розслідування причин і обставин падіння Мі-8.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Йорба-Лінда (штат Каліфорнія, США) літак впав на житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Джерело: Tengrinews.kz

Фото: Міноборони РК