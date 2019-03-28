В Белгород-Днестровском 11-месячный малыш, который упал в ванную с кипятком, умер от полученных ожогов в больнице.

Данил, которому на днях исполнился годик, умер в больнице через 11 дней после трагического случая. Мальчик получил 80% ожогов, врачам его спасти не удалось.

Деньги, которые были собраны на лечение младенца, пойдут на закупку аппаратуры для ожогового отделения, месячного запаса медикаментов и оклюдеров для отделения кардиохирургии. Всего, по словам волонтера Екатерины Ножевниковой, неравнодушные украинцы пожертвовали на спасение Данила более миллиона гривен.

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Напомним, что трагедия произошла во время купания ребенка. Родители принесли в ванную ведро кипятка, а активный ребенок, который залез на столик, упал прямо в него. Не смотря на то, что его мгновенно вытащили оттуда, он за это короткое время практически сварился заживо.