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80% опіків і 11 днів пекла: помер хлопчик, який впав в окріп

У Білгород-Дністровському малюк, який впав у ванну з окропом, від отриманих опіків помер у лікарні.

80% опіків і 11 днів пекла: помер хлопчик, який впав в окріп

Данило, якому днями виповнився рік, помер у лікарні через 11 днів після трагічного випадку. Хлопчик отримав 80% опіків, лікарям його врятувати не вдалося.

Гроші, які були зібрані на лікування немовляти, підуть на закупівлю апаратури для опікового відділення, місячного запасу медикаментів та оклюдерів для відділення кардіохірургії. Всього, за словами волонтера Катерини Ножевнікової, небайдужі українці пожертвували на порятунок Данила понад мільйон гривень.

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Нагадаємо, що трагедія сталася під час купання дитини. Батьки принесли у ванну відро окропу, а активна дитина, яка залізла на столик, впала прямо у нього. Не дивлячись на те, що Динила миттєво витягли звідти, він за цей короткий час практично зварилася живцем.

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