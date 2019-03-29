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Факты / Происшествия

Селфи в Большом каньоне: турист споткнулся и упал с 300 метров

В Большом каньоне (США) погиб турист, пытаясь сделать селфи.

Селфи в Большом каньоне: турист споткнулся и упал с 300 метров

50-летний турист из Гонконга споткнулся и упал с 300 метров в Большом каньоне когда пытался сделать селфи.

Тело мужчины нашли в лесной местности и подняли на вертолете.

После несчастного случая этот район был закрыт для посещения туристами целый день.

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К слову, Большой каньон – самое популярное туристическое направление в США. В 2018 году его посетило около 6,4 млн человек.

Напомним, под Киевом зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.

 

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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