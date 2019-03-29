В Большом каньоне (США) погиб турист, пытаясь сделать селфи.

50-летний турист из Гонконга споткнулся и упал с 300 метров в Большом каньоне когда пытался сделать селфи.

Тело мужчины нашли в лесной местности и подняли на вертолете.

После несчастного случая этот район был закрыт для посещения туристами целый день.

Читайте: Селфи с ягуаром: хищник напал на посетительницу зоопарка (18+)

К слову, Большой каньон – самое популярное туристическое направление в США. В 2018 году его посетило около 6,4 млн человек.

Напомним, под Киевом зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.