В Большом каньоне (США) погиб турист, пытаясь сделать селфи.
50-летний турист из Гонконга споткнулся и упал с 300 метров в Большом каньоне когда пытался сделать селфи.
Тело мужчины нашли в лесной местности и подняли на вертолете.
После несчастного случая этот район был закрыт для посещения туристами целый день.
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К слову, Большой каньон – самое популярное туристическое направление в США. В 2018 году его посетило около 6,4 млн человек.
Напомним, под Киевом зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.
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