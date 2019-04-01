В Малиновке Полтавской области 28-летний местный житель, который уже имел две судимости, поиздевался над соседским котом, за что получил шесть лет тюрьмы.

Мужчина на глазах собственной бабушки ножницами отрезал соседскому коту хвост и ухо, а потом кастрировал и выбросил несчастное животное в окно.

За жестокое обращение с животным его осудили на шесть лет. Свою вину он не признал и подал апелляцию, однако во время ее рассмотрения вдруг осознал жестокость своего поступка, покаялся и просил прощения.

После возвращения из мест лишения свободы Олег попал в историю с изготовлением марихуаны, устраивал драки, постоянно избивал мать и бабушку. Последней каплей стало издевательство над котом.

По его словам, вину ранее не признавал, потому что и так сидел уже столько раз в тюрьме.

Судьи не сократили живодеру срок, только отклонили требование прокуроров добавить к приговору два года.

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К слову, в августе 2018 года в Одессе впервые в истории Украины объявили гражданину о подозрении в жестоком обращении с животными. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.