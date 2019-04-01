PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Отрезал коту хвост и ухо: осужденный живодер попросил прощение

В Малиновке Полтавской области 28-летний местный житель, который уже имел две судимости, поиздевался над соседским котом, за что получил шесть лет тюрьмы.

Знущання над котом

Мужчина на глазах собственной бабушки ножницами отрезал соседскому коту хвост и ухо, а потом кастрировал и выбросил несчастное животное в окно.

За жестокое обращение с животным его осудили на шесть лет. Свою вину он не признал и подал апелляцию, однако во время ее рассмотрения вдруг осознал жестокость своего поступка, покаялся и просил прощения.

После возвращения из мест лишения свободы Олег попал в историю с изготовлением марихуаны, устраивал драки, постоянно избивал мать и бабушку. Последней каплей стало издевательство над котом.

По его словам, вину ранее не признавал, потому что и так сидел уже столько раз в тюрьме.

Судьи не сократили живодеру срок, только отклонили требование прокуроров добавить к приговору два года.

Читайте: Догхантера Святогора выпустили из СИЗО

К слову, в августе 2018 года в Одессе впервые в истории Украины объявили гражданину о подозрении в жестоком обращении с животными. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Источник: Ранок у великому місті

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На избирательном участке в Полтавской области избили полицейского
На Полтавщине кабан забежал в город и травмировал двух женщин
Увольнение главы Полтавской ОГА Головко: Кабмин дал добро
Порошенко инициировал отстранение главы Полтавской ОГА
На Полтавщине мужчина насиловал свою дочь. Его застал на горячем сын
Сотрясение мозга. На Полтавщине сосулька упала ребенку на голову
Полтавский чиновник прятал взятки в холодильнике
За убийство собак на глазах детей осудили пенсионерку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка