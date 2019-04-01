У Малинівці Полтавської області 28-річний місцевий мешканець, який уже мав дві судимості, познущався над сусідським котом, за що отримав шість років тюрми.

Чоловік на очах власної бабусі ножицями відрізав сусідському коту хвіст та вухо, а потім кастрував і викинув нещасну тварину у вікно.

За жорстоке поводження з твариною його засудили на шість років. Свою провину він не визнав та подав апеляцію, проте під час її розгляду раптом усвідомив жорстокість свого вчинку, покаявся та просив вибачення.

Після повернення із місць позбавлення волі Олег потрапив в історію з виготовленням марихуани, влаштовував бійки, постійно бив матір та бабусю. Останньою краплею стало знущання над котом.

З його слів, провину раніше не визнавав, бо й так сидів уже стільки разів у тюрмі.

Судді не скоротили шкуродеру термін, лише відхилили вимогу прокурорів додати до вироку два роки.

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До слова, у серпні 2018 року в Одесі вперше в історії України оголосили громадянину про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.