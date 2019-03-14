В Житомире сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался изнасиловать 7-летнюю девочку.

В Житомире полицейские задержали 59-летнего мужчину, который совершил попытку изнасилования 7-летней девочки.

О происшествии правоохранителям сообщил житель общежития, в котором произошло преступление.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что мужчина затащил девочку в комнату, где и совершал действия сексуального характера.

Пострадавшей предоставляется психологическая и медицинская помощь.

Читайте: Выбежала на рельсы: в Харькове поезд сбил 20-летнюю девушку

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК Украины (Сексуальное насилие), решается вопрос о сообщении про подозрение мужчине и избрании меры пресечения.

Подозреваемому в изнасиловании грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

К слову, в Винницкой области 26-летняя женщина использовала 5-летнего сына для создания интимных материалов.