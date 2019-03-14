В Житомире сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался изнасиловать 7-летнюю девочку.
В Житомире полицейские задержали 59-летнего мужчину, который совершил попытку изнасилования 7-летней девочки.
О происшествии правоохранителям сообщил житель общежития, в котором произошло преступление.
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что мужчина затащил девочку в комнату, где и совершал действия сексуального характера.
Пострадавшей предоставляется психологическая и медицинская помощь.
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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК Украины (Сексуальное насилие), решается вопрос о сообщении про подозрение мужчине и избрании меры пресечения.
Подозреваемому в изнасиловании грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
К слову, в Винницкой области 26-летняя женщина использовала 5-летнего сына для создания интимных материалов.