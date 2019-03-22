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Развращали своих дочерей: за день в Украине разоблачили пятерых педофилов

Сотрудники полиции за последние сутки разоблачили пятерых мужчин, которые развращали своих малолетний дочерей.

Розбещення малолітніх

В Донецкой и Черниговской областях зафиксировано по два факта и один – в Ивано-Франковской.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что в Донецкой области один отец развращал семилетнюю дочь, а у другого, ранее неоднократно судимого, отобрали двух дочерей – семи и восьми лет, одна из них инвалид детства.

На Черниговщине душевнобольной отец длительное время насиловал 14-летнюю девочку, еще один развращал шестилетнюю дочь.

В Ивано-Франковская область сожитель матери в течение двух лет развращал ребенка 13 лет.

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– Подонки, которые насилуют и развращают малолетних детей, должны быть известны окружающим, чтобы родители имели возможность предупредить преступления, – считает Аброськин.

По его словам, нужен открытый реестр осужденных за половые преступления в отношении малолетних детей, как в США и странах Европы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 53-летнего педофила, жертвами которого стали две сестры 7-ми и 10-ти лет, приговорили к 12 годам лишения свободы.

ИсточникВячеслав Аброськин

Фото: Pixabay

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