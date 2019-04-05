Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який насильно затягнув дівчинку до квартири і намагався зґвалтувати її.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook, що ввечері 4 квітня у Кривому Розі поліцейські затримали чоловіка, який здійснив спробу зґвалтування восьмирічної дівчинки.

До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік насильно затягнув до під’їзду дитину і почав зривати з неї одяг.

Коли правоохоронці прибули на місце злочину, то з’ясували що дівчинка вже вибігла з під’їзду і звернулася до перехожих.

Також прибула й мати дитини, яка згодом повідомила, що її донька змогла вирватися від педофіла.

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Затриманий виявився двічі засудженим за розбещення малолітніх дітей, за що відсидів більше 10 років.

До слова, у Житомирі поліцейські затримали педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дитину.