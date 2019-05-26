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Факты / Происшествия

В Германии самолет повис на деревьях

В Германии небольшой самолет потерпел крушение, от гибели пилота и пассажирку спасли кроны деревьев.

Літак

В Германии самолет при падении зацепился за кроны деревьев и повис на ветках. Вверх тормашками он провисел около трех часов, пока пару не спасли экстренные службы. Их госпитализировали для осмотра, однако серьезных ранений они не получили.

Авария произошла недалеко от Дортмунда.

По словам спасателей, чартерный самолет, вероятно, отбросило на деревья из-за сильного бокового ветра.

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К слову, 12 мая в Великобритании на оживленное шоссе упал и вспыхнул легкомоторный самолет.

Источник: Сonservative

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