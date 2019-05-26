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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині літак зачепився за крони дерев

У Німеччині невеликий літак зазнав аварії, від загибелі пілота і пасажирку врятували крони дерев.

Літак

У Німеччині літак при падінні зачепився за крони дерев і повис на гіллі. Догори ногами він провисів близько трьох годин, поки пару не врятували екстрені служби. Їх госпіталізували для огляду, проте серйозних поранень вони не отримали.

Аварія сталася недалеко від Дортмунда.

За словами рятувальників, чартерний літак, ймовірно, відкинуло на дерева через сильний боковий вітер.

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Читайте: Пропалив дірку у дорозі: у Польщі загорівся автобус з 70 пасажирами

До речі, 12 травня у Великій Британії на жваве шосе впав і спалахнув легкомоторний літак.

Джерело: Сonservative

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