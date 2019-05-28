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Убийце водителя BlaBlaCar Тараса Познякова дали пожизненный срок

Экс-участника АТО Дмитрия Голуба, которого подозревали в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Убийце водителя BlaBlaCar Тараса Познякова дали пожизненный срок

Судья Киево-Святошинского суда Киевской области признал виновным Дмитрия Голуба в совершении убийства. Приговор выносили совместно присяжные и судьи.

– Именем Украины Дмитрий Голуб приговорен к пожизненному заключению, – говорится в судебном решении.

Подсудимый ненормативно обругал судей.

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После оглашения приговора отец убитого Александр Позняков напомнил, что Голуб вымогал у него деньги за информацию о пропавшем сыне. Позже он ему заявил, что закопал Тараса.

Напомним, львовянин Тарас Позняков был убит 4 апреля 2016 года.

Источник: Крапка

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