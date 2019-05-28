Ексучасника АТО Дмитра Голуба, якого підозрювали у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, визнали винним і засудили до довічного ув’язнення.
Суддя Києво-Святошинського суду Київської області визнав винним Дмитра Голуба у скоєнні вбивства. Вирок виносили спільно присяжні і судді.
– Іменем України Дмитро Голуб засуджений до довічного ув’язнення, – йдеться в судовому рішенні.
Підсудний ненормативно вилаяв суддів.
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Після оголошення вироку батько убитого Олександр Позняков нагадав, що Голуб вимагав у нього гроші за інформацію про зниклого сина. Пізніше він йому заявив, що закопав Тараса.
Нагадаємо, львів’янин Тарас Позняков убитий 4 квітня 2016 року.
Джерело: Крапка