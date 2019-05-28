PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вбивці водія BlaBlaCar Тараса Познякова дали довічне

Ексучасника АТО Дмитра Голуба, якого підозрювали у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, визнали винним і засудили до довічного ув’язнення.

Вбивці водія BlaBlaCar Тараса Познякова дали довічне

Суддя Києво-Святошинського суду Київської області визнав винним Дмитра Голуба у скоєнні вбивства. Вирок виносили спільно присяжні і судді.

– Іменем України Дмитро Голуб засуджений до довічного ув’язнення, – йдеться в судовому рішенні.

Підсудний ненормативно вилаяв суддів.

Читайте: Погрожували ножем і “пістолетом”: на Дніпропетровщині пограбували і вбили фермера

Після оголошення вироку батько убитого Олександр Позняков нагадав, що Голуб вимагав у нього гроші за інформацію про зниклого сина. Пізніше він йому заявив, що закопав Тараса.

Нагадаємо, львів’янин Тарас Позняков убитий 4 квітня 2016 року.

Джерело: Крапка

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Спалили в печі та викинули в річку: на Житомирщині батьки вбили 5-річну доньку
У Коломиї знайшли вбитим відомого адвоката Петріва
На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю
Все було залито кров’ю! На Одещині жорстоко вбили бізнесмена
У центрі Києва за 100 грн вбили жінку-двірника
Вбивство Гандзюк: суд заочно заарештував одного з підозрюваних
Жорстоке вбивство родини фермера на Вінниччині: подробиці і версії
В Афганістані вбили ватажка ІДІЛ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка