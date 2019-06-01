В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний мальчик получил ранение в голову в результате случайного выстрела.

Это произошло во дворе по месту жительства ребенка в Переяслав-Хмельницком.

У мальчика тяжелое ранение головы и открытая черепно-мозговая травма.

Сейчас он находится в реанимации – за его жизнь борются врачи.

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Полиция установила, что выстрел был случайным. Известны также лица, причастные к ранению ребенка.

Правоохранители области проводят расследование по факту ранения мальчика.

Недавно в результате стрельбы на детской площадке в Киеве пострадали три человека.