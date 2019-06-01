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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом п’ятирічного хлопчика поранено пострілом у голову

У місті Переяслав-Хмельницький Київської області п’ятирічний хлопчик отримав поранення в голову внаслідок випадкового пострілу.

Швидка допомога

Це сталося на подвір’ї за місцем проживання дитини у Переяслав-Хмельницькому.

У хлопчика тяжке поранення голови та відкрита черепно-мозкова травма.

Наразі він знаходиться у реанімації – за його життя борються лікарі.

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Поліція встановила, що постріл був випадковий. Відомі також особи, які причетні до поранення дитини.

Правоохоронці області проводять розслідування за фактом поранення хлопчика.

Нещодавно внаслідок стрілянини на дитячому майданчику у Києві постраждали троє людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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