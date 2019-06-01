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Стрельба в США: убиты не менее 12 человек

В США мужчина застрелил 12 человек и был ликвидирован работниками полиции.

Стрельба в США: убиты не менее 12 человек

В американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) в пятницу, 31 мая, мужчина открыл стрельбу, убив не менее 12 человек и ранив по меньшей мере четверых.

Он также погиб в результате перестрелки с полицией.

Нападавший оказался недовольным сотрудником местного муниципалитета.

В больнице рассказали, что три человека находятся в критическом состоянии, и один – в удовлетворительном.

Читайте: На Львовщине мужчина устроил стрельбу в магазине

Напомним, в США в школе произошла стрельба, в результате которой погиб школьник.

Источник: CNN

Фото: Virginia Beach Police Department

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