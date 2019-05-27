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На Львовщине мужчина устроил стрельбу в магазине

На Сокальщине Львовской области мужчина устроил стрельбу в магазине.

На Львовщине мужчина устроил стрельбу в магазине

Во Львовской области неизвестный мужчина зашел в магазин, достал оружие и сделал несколько выстрелов. Сообщение о стрельбе поступило в полицию от продавца торгового заведения.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, им оказался 39-летний местный житель. Оружие, похожее на стартовый пистолет, у него изъято, его отправили на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до пяти лет.

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К слову, во Львове мужчина открыл огонь с балкона многоэтажки. В результате стрельбы никто не пострадал.

Источник: Нацполиция

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