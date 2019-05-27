На Сокальщине Львовской области мужчина устроил стрельбу в магазине.

Во Львовской области неизвестный мужчина зашел в магазин, достал оружие и сделал несколько выстрелов. Сообщение о стрельбе поступило в полицию от продавца торгового заведения.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, им оказался 39-летний местный житель. Оружие, похожее на стартовый пистолет, у него изъято, его отправили на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до пяти лет.

Читайте: В Харькове неизвестный “заминировал” многоэтажку – эвакуировали 180 человек

К слову, во Львове мужчина открыл огонь с балкона многоэтажки. В результате стрельбы никто не пострадал.