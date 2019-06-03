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Факты / Происшествия

Похитили из детсада: под Киевом разыскивают двух девочек

В Киевской области детей из детсада похитила их родная мать, которую лишили родительских прав.

Похитили из детсада: под Киевом разыскивают двух девочек

Из детского садика в Глевахе похитили двоих детей. О чрезвычайном происшествии в полицию заявила воспитательница садика.

По ее словам, в здание дошкольного детского учреждения зашли двое женщин и мужчина. Одна из похитительниц представилась матерью двух сестер – трех и пяти лет.

Девочек увезли на автомобиле Kia коричневого цвета.

В полиции Киевской области объяснили, что одна из женщин действительно является биологической матерью детей, но ранее ее лишили родительских прав.

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– Учитывая тот способ и скандал, с которым она забрала детей из садика, то мы проводим розыск женщин и детей, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, – отметили правоохранители.

Напомним, в сентябре прошлого года в центре Киева похитили ребенка. Как оказалось, совершил это его родной отец.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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