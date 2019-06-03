На Київщині дітей з дитсадка викрала їхня рідна мати, яку позбавили батьківських прав.

З дитячого садка у Глевасі викрали двох дітей. Про надзвичайну подію до поліції заявила вихователька садка.

За її словами, до будівлі дошкільного дитячого закладу зайшли двоє жінок і чоловік. Одна з викрадачок представилася матір’ю двох сестер – трьох і п’яти років.

Дівчаток відвезли у невідомому напрямку на автомобілі Kia коричневого кольору.

У поліції Київщини пояснили, що одна з жінок дійсно є біологічною матір’ю дітей, але раніше її позбавили батьківських прав.

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– З огляду на той спосіб і скандал, з яким вона забрала дітей із садка, то ми проводимо розшук жінок і дітей, щоб з’ясувати усі обставини події, – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у вересні минулого року в центрі Києва викрали дитину. Як виявилося, здійснив це його рідний батько.