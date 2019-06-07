В Полтавской области грабители ворвались в дом, когда в нем спала мама с двумя детьми.

В Гребинках на Полтавщине грабители ночью ворвались в дом. Они связали женщину, которая в этот момент находилась внутри, пытали электрошокером и требовали денег.

Преступники угрожали причинить вред ее двум детям, если она не отдаст все сбережения. Испуганная жертва отдала все средства, которые были дома.

К нападению грабители тщательно готовились. Они знали, что в это время мужа дома не будет. Накануне ему сделали хорошее предложение на работе и он уехал в Киевскую область.

Нападающих не удалось распознать. Они были в масках и перчатках.

Впоследствии в семье поняли, что это было спланированное нападение и мужчина попал на крючок преступников.

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Правоохранителям удалось выйти на след преступников. Ими оказались местные жители – 29 и 30-летний граждане. Одним из грабителей является знакомый пострадавшего, с которым они раньше вместе работали.

Во время обыска у задержанных изъяли все средства и оружие. Им сообщили о подозрении и взяли под стражу.

Семья требует наказания для преступников в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Полтавщине ограбили банк.