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Факты / Происшествия

Получил плохую оценку: в Киеве студент выпрыгнул с шестого этажа

На Соломенке в Киеве 19-летний парень совершил самоубийство, выбросившись из окна шестого этажа девятиэтажки.

У Києві студент вистрибнув із шостого поверху

Трагедия случилась в доме №13 по улице Липковского – студент, получивший плохую оценку в университете, выбросился из окна многоэтажки.

От полученных травм он скончался на месте.

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Предварительно, погибший был студентом Национального медуниверситета имени Богомольца.

Он якобы получил плохую оценку, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна.

Причину трагедии установит следствие.

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Получил плохую оценку: в Киеве студент выпрыгнул с шестого этажа / 2 фотографии

Зимой в Киеве студент из Марокко выпрыгнул с 14-го этажа.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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