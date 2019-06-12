На Соломенке в Киеве 19-летний парень совершил самоубийство, выбросившись из окна шестого этажа девятиэтажки.

Трагедия случилась в доме №13 по улице Липковского – студент, получивший плохую оценку в университете, выбросился из окна многоэтажки.

От полученных травм он скончался на месте.

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Предварительно, погибший был студентом Национального медуниверситета имени Богомольца.

Он якобы получил плохую оценку, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна.

Причину трагедии установит следствие.









Получил плохую оценку: в Киеве студент выпрыгнул с шестого этажа / 2 фотографии

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