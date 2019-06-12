На Солом’янці у Києві 19-річний хлопець наклав на себе руки, викинувшись з вікна шостого поверху дев’ятиповерхівки.

Трагедія сталася у будинку №13 по вулиці Липківського – студент, який отримав погану оцінку в університеті, викинувся з вікна багатоповерхівки.

Від отриманих травм він помер на місці.

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Попередньо, загиблий був студентом Національного медуніверситету імені Богомольця.

Він нібито отримав погану оцінку, прийшов додому і, нічого не сказавши рідним, викинувся з вікна.

Причину трагедії встановить слідство.









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