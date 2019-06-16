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Факты / Происшествия

На Львовщине женщину укусила змея. Она в реанимации

Во Львовской области женщина попала в реанимацию после того, как ее укусила змея.

На Львовщине женщину укусила змея. Она в реанимации

Жительница села Рыков Сколевского района попала в реанимацию после укуса змеи.

Пострадавшую госпитализировали с диагнозом “укус змеи верхней части левого бедра”. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

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Спасатели предупреждают украинцев об опасности и призывают быть осторожнее в местах, где можно встретить змей: высокая трава, кусты, лес.

– Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров, – говорится в сообщении ГСЧС.

К слову, ранее в Минздраве рассказали, что делать, если укусила змея.

Источник: ГСЧС

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