У Львівській області жінка потрапила до реанімації після того, як її вкусила змія.

Мешканка села Риків Сколівського району потрапила до реанімації після укусу змії.

Постраждалу госпіталізували з діагнозом “укус змії верхної частини лівого стегна”. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

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Рятувальники попереджають українців про небезпеку і закликають бути обережнішими у місцях, де можна зустріти змій: висока трава, кущі, ліс.

– Якщо випадково побачили плазуна поруч з собою – не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

До речі, у МОЗ розповіли, що робити, якщо вкусила змія.