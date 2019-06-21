В Винницкой области охранник пруда подстрелил в ногу несовершеннолетнего.

В селе Тывровского района Винницкой области охранник стрелял в несовершеннолетних.

По его словам, двое малолетних парней ловили рыбу.

В прокуратуре отметили, что несовершеннолетние просто купались.

Охранник ударил одного подростка в голову, который из-за этого упал в пруд.

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С помощью травматического пистолета Форт-12 РМ охранник выстрелил в другого ребенка три раза, ранив его в ногу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.