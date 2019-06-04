PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

За убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком полицейским грозит пожизненное

Полицейским, которые смертельно ранили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное заключение.

За убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком полицейским грозит пожизненное

Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская заявила, что полицейским, смертельно ранившим 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное заключение.

По ее словам, после смерти мальчика прокуратура переквалифицировала преступление полицейских.

Читайте: Были пьяные, развлекались: подробности ранения полицейскими 5-летнего мальчика

Сейчас им объявили подозрение в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 2, 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

Гайовская отметила, что за эти преступления полицейские могут сесть в тюрьму пожизненно.

Напомним, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое патрульных ранили 5-летнего ребенка, а 3 июня он умер в столичной больнице. Мальчик так и не пришел в сознание, после перенесенной операции.

Источник: Укринформ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика полицейского
Масштабное ДТП с маршрутками в Боярке: много пострадавших
Глава полиции Киевской области Ценов подал в отставку
Эта трагедия должна стать уроком! Зеленский о смерти 5-летнего мальчика под Киевом
Смерть 5-летнего мальчика под Киевом: полицейских будут судить по другой статье
В Запорожье мужчина убил жену и повесился – их сын прожил с трупами два дня
Раненый полицейскими пятилетний мальчик умер в больнице
Из головы мальчика, раненого полицейскими, не смогли извлечь пулю
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка