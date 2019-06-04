Полицейским, которые смертельно ранили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное заключение.

Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская заявила, что полицейским, смертельно ранившим 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, грозит пожизненное заключение.

По ее словам, после смерти мальчика прокуратура переквалифицировала преступление полицейских.

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Сейчас им объявили подозрение в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 2, 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

Гайовская отметила, что за эти преступления полицейские могут сесть в тюрьму пожизненно.

Напомним, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое патрульных ранили 5-летнего ребенка, а 3 июня он умер в столичной больнице. Мальчик так и не пришел в сознание, после перенесенной операции.

Источник: Укринформ