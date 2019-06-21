На Вінниччині охоронець ставка підстрелив у ногу неповнолітнього.
У селі Тиврівського району Вінницької області охоронець стріляв у неповнолітніх.
За його словами, двоє малолітніх хлопців ловили рибу.
У прокуратурі зазначили, що неповнолітні просто купалися.
Охоронець вдарив одного підлітка в голову, який через це впав у ставок.
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За допомогою травматичного пістолета Форт-12 РМ охоронець вистрілив в іншу дитину три рази, поранивши її в ногу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство).
Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.
У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.