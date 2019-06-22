PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Люди выпрыгивали из вагонов на камни: под Днепром загорелась электричка

22 июня на станции 169 километр в Днепропетровской области во время движения загорелась электричка.

Люди выпрыгивали из вагонов на камни: под Днепром загорелась электричка

В Днепропетровской области на ходу загорелась электричка. Пассажиры, не дожидаясь остановки начали выпрыгивать из вагонов.

По предварительным данным в составе загорелась проводка. Дым разнесло по вагонам и люди, услышав запах, начали паниковать.

– Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни, — рассказала очевидица Наталья.

По ее словам, на место быстро приехали три пожарные машины, две скорых и полиция.

Читайте: В Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме – людей эвакуировали

Очевидец Игорь рассказал, что люди побежали через поле на маршрутки, которые останавливались прямо на трассе.

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили инцидент.

Ранее Факты ICTV писали о масштабном пожаре в Одессе, где загорелся 12-этажный дом.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Налоговая милиция Днепропетровской области похитила директора компании – Олейник
Тело повисло на столбе! Под Днепром мужчину убило током
Украли полмиллиона: на Днепропетровщине снова взорвали банкомат
Затопленные улицы и поваленные билборды: под Днепром разбушевалась непогода
Пожар в психбольнице Одессы: умер еще один пострадавший
В Одессе объявлен траур из-за пожара в психбольнице
Пожар в психбольнице Одессы: один человек в критическом состоянии, погибли шестеро
Пожар в Одессе: полиция открыла дела, в ГСЧС говорят о поджоге
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка