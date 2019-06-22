22 июня на станции 169 километр в Днепропетровской области во время движения загорелась электричка.

В Днепропетровской области на ходу загорелась электричка. Пассажиры, не дожидаясь остановки начали выпрыгивать из вагонов.

По предварительным данным в составе загорелась проводка. Дым разнесло по вагонам и люди, услышав запах, начали паниковать.

– Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни, — рассказала очевидица Наталья.

По ее словам, на место быстро приехали три пожарные машины, две скорых и полиция.

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Очевидец Игорь рассказал, что люди побежали через поле на маршрутки, которые останавливались прямо на трассе.

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили инцидент.



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