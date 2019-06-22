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Факти / Надзвичайні події

Люди вистрибували з вагонів на камені: під Дніпром загорілася електричка

22 червня на станції 169 кілометр У Дніпропетровській області під час руху загорілася електричка.

Люди вистрибували з вагонів на камені: під Дніпром загорілася електричка

У Дніпропетровській області на ходу загорілася електричка. Пасажири, не чекаючи зупинки почали вистрибувати з вагонів.

За попередніми даними у складі загорілася проводка. Дим рознесло по вагонах і люди, почувши запах, почали панікувати.

– Все тріщало і виблискувало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна … стрибати було високо і на камені, – розповіла очевидиця Наталя.

За її словами, на місце швидко приїхали три пожежні машини, дві швидких і поліція.

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Очевидець Ігор розповів, що люди побігли через поле на маршрутки, які зупинялися прямо на трасі.

У прес-службі Придніпровської залізниці підтвердили інцидент.

Раніше Факти ICTV писали про масштабну пожежу в Одесі, де загорівся 12-поверховий будинок.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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