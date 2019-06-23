В Острожской районной больнице Ровенской области хирурги не нашли пулю в простреленной стопе 11-летнего мальчика и отпустили ребенка домой.

Полиция Ровенской области расследует факт ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками Острожской больницы.

Еще 20 июня в больницу привезли 11-летнего мальчика, который, по словам родителей, взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок – пуля попала в стопу и застряла.

Во время операции хирурги не нашли пулю в мягких тканях, а ребенка отпустили домой.

Но через два дня состояние мальчика ухудшилось, и его привезли в Ровенскую областную детскую клиническую больницу.

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Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По факту невыполнения или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 140 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.