В Острозькій районній лікарні Рівненської області хірурги не знайшли кулю в простреленій стопі 11-річного хлопчика і відпустили дитину додому.

Поліція Рівненської області розслідує факт неналежного виконання обов’язків медпрацівниками Острозької лікарні.

Ще 20 червня до лікарні привезли 11-річного хлопчика, який, за словами батьків, взяв до рук пневматичну рушницю та натиснув на курок – куля влучила в стопу та застрягла.

Під час операції хірурги не знайшли кулю у м’яких тканинах, а дитину відпустили додому.

Але за два дні стан хлопчика погіршився, і його привезли до Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні.

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Медики оцінюють його стан як задовільний.

За фактом невиконання чи неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.