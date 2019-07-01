В городе Долинская Кировоградской области госпитализировали 11-летнюю девочку. У ребенка подозревают ботулизм.
Госпродпотребслужба Кировоградской области установила, что вечером 26 июня девочка вместе с семьей попробовала позвонки лосося горячего копчения и плотву вяленую.
Уже на утро у ребенка появились симптомы пищевого отравления – ее госпитализировали в районную больницу, а вечером перевели в реанимацию.
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В ночь на 28 июня девочку в тяжелом состоянии перевезли в отделение интенсивной терапии центральной городской больницы в Кропивницком – с подозрением на ботулизм.
Больной ввели сыворотку, сейчас ее состояние средней степени тяжести.
Специалисты проверяют остатки рыбы, которыми отравился ребенок, а также учреждение торговли, где была приобретена продукция.
В феврале на Запорожье мать и дочь отравились рыбными консервами из карася, приготовленными осенью в домашних условиях.
Источник: Держпродспоживслужба