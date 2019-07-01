У місті Долинська Кіровоградської області госпіталізовано 11-річну дівчинку. У дитини підозрюють ботулізм.

Держпродспоживслужба Кіровоградської області встановила, що ввечері 26 червня дівчинка разом із родиною скуштувала хребці лосося гарячого копчення та плітку в’ялену.

Вже на ранок у дитини з’явились симптоми харчового отруєння – її госпіталізували до районної лікарні, а ввечері перевели до реанімації.

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У ніч проти 28 червня дівчинку у важкому стані перевезли до відділення інтенсивної терапії центральної міської лікарні у Кропивницькому – з підозрою на ботулізм.

Хворій ввели сироватку, наразі її стан середнього ступеня важкості.

Фахівці перевіряють залишки риби, якими отруїласа дитина, а також заклад торгівлі, де була придбана продукція.

В лютому на Запоріжжі мати і дочка отруїлися рибними консервами з карася, приготованими восени в домашніх умовах.

Джерело: Держпродспоживслужба