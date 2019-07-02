На детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области шестеро детей пострадали от взрыва неизвестного предмета.
Около 20.00 шестеро детей получили травмы от взрыва неизвестного предмета, который произошел на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области.
Пострадавшим детям от четырех до 16 лет.
Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
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На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
По факту открыто два производства по статьям Уголовного кодекса Украины – ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Напомним, в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.