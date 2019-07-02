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Факты / Происшествия

Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: пострадали шестеро детей

На детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области шестеро детей пострадали от взрыва неизвестного предмета.

Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: пострадали шестеро детей

Около 20.00 шестеро детей получили травмы от взрыва неизвестного предмета, который произошел на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области.

Пострадавшим детям от четырех до 16 лет.

Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

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На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По факту открыто два производства по статьям Уголовного кодекса Украины – ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним, в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Источник: МВД

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