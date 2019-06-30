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Факты / Происшествия

В Кривом Роге ветер перевернул батут: среди пострадавших – пятеро детей

В результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Надувний батут

Несчастный случай произошел на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

В местной полиции говорят, что детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра.

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У пяти детей ушибы, а двух женщин госпитализировали во вторую городскую больницу.

Правоохранители проводят проверку.

К слову, в Таиланде турист из Канады погиб во время катания на зип-лайне.

Источник: Українські новини

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