В поселке Затока Одесской области около четырех часов утра пешеход попал под колеса автомобиля.

В Затоке 42-летний отдыхающий из Кировоградской области попал под колеса авто, когда переходил дорогу в неустановленном месте. Он с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Это случилось около четырех часов утра.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).

К слову, вблизи города Красноград Харьковской области столкнулись грузовое авто, Mercedes и пассажирский автобус, в результате ДТП погиб водитель и пассажирка легковушки, пострадала 12-летняя девочка.