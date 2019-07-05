У селищі Затока Одеської області близько четвертої години ранку пішохід потрапив під колеса автомобіля.

У Затоці 42-річний відпочиваючий з Кіровоградської області потрапив під колеса авто, коли переходив дорогу у невстановленому місці. Він з травмами різного ступеня тяжкості доставлений до лікарні

Це трапилося близько четвертої години ранку.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події, та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) КК України.

До речі, поблизу міста Красноград Харківської області зіткнулися Mercedes, вантажне авто і пасажирський автобус, У результаті ДТП загинув водій і пасажирка легковика, постраждала 12-річна дівчинка.