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Факты / Происшествия

На Житомирщине возле кафе расстреляли мужчину

В селе Руденьки Житомирской области неподалеку местного кафе расстреляли мужчину.

На Житомирщине возле кафе расстреляли мужчину

На одной из улиц села Руденька Житомирской области произошла стрельба, в ходе которой был убит мужчина.

По словам очевидцев, неподалеку местного кафе двое мужчин разговаривали между собой, а через несколько минут раздался выстрел. Один был на велосипеде, другой – на мотороллере. Стрелял последний в сторону велосипедиста.

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От полученных травм мужчина погиб на месте. Им оказался 35-летний житель села Руденьки. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Его обидчик приезжий и никому из очевидцев происшествия незнакомый. Он сразу после преступления скрылся на мотороллере, сейчас его ищут полицейские.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

К слову, 5 июля около 13.00 в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Нацполиция

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