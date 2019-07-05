В Киевской области в Барышевском районе подросток прострелил ногу двоюродному брату.

В селе Подолье Барышевского района 14-летний подросток пневматической винтовкой прострелил двоюродному брату ногу.

Парень воспользовался отсутствием своего дяди и решил развлечься. Он стрелял по столбику, который стоял на улице возле дома, но промахнулся.

Подросток случайно попал в ногу своего брата, который живет по соседству, а в это время просто прогуливался.

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Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с пулевым ранением нижней левой голени.

Его родные от претензий отказались. Служба ювенальной превенции обратила внимание на то, что дядя подростка должен более ответственно относиться к оружию и спрятать ружье подальше от детей.

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