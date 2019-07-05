5 июля около 13.00 в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба. К счастью, никто не пострадал.

Среди белого дня в Киеве произошла стрельба. Соответствующее сообщение поступило в Шевченковское управление полиции, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа управления полиции и сотрудники уголовного розыска.

Выяснилось, что конфликт со стрельбой произошел в супермаркете на Бессарабской площади. Туда зашел мужчина, который, увидев очередь, стал конфликтовать с покупателями. После этого он вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся. К счастью, никто не пострадал.

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Сейчас следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

К слову, в Киевской области в Барышевском районе подросток прострелил ногу двоюродному брату.