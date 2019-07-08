У селі Руденька Житомирської області неподалік місцевого кафе розстріляли чоловіка.

На одній з вулиць села Руденька Житомирської області сталася стрілянина, у ході якої вбили чоловіка.

За словами очевидців, неподалік місцевого кафе двоє чоловіків розмовляли між собою, а за кілька хвилин пролунав вистріл. Один був на велосипеді, інший – на моторолері. Стріляв останній у бік велосипедиста.

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Від отриманних травм чоловік загинув на місці. Ним виявився 35-річним мешканець села Руденьки. Раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Його кривдник немісцевий і нікому з очевидців події незнайомий. Він відразу втік на моторолері, зараз його шукають поліцейські.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті є позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До речі, 5 липня близько 13.00 у Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина. На щастя, ніхто не постраждав.