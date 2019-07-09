Появилось видео, на котором запечатлены издевательства правоохранителей над задержанным мужчиной.

В Facebook опубликовали видео, на котором можно увидеть, как сотрудники Ямпольского отделения полиции (Винницкая область) угрожали задержанному мужчине дубинкой и заставляли его приседать.

Соответствующее видео вызвало резонанс в обществе, из-за чего было назначено служебное расследование.

На время проведения расследования от службы отстранили правоохранителей, которые фигурирую в ролике и руководителя указанного отделения полиции.

Читайте: На Житомирщине возле кафе расстреляли мужчину

Материалы дела направят в Государственное бюро расследований, где действиям полицейских дадут правовую квалификацию.

К слову, в Винницкой области разоблачили схему хищения бюджетных средств, которую организовал один из вице-премьер-министров.

Видео: Анатолий Качур