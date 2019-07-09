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Погрожували кийком: на Вінниччині поліцейські знущалися над затриманим

З’явилося відео, на якому можна побачити знущання правоохоронців над затриманим чоловіком.

Погрожували кийком: на Вінниччині поліцейські знущалися над затриманим

У Facebook опублікували відео, на якому можна побачити, як співробітники Ямпільського відділення поліції (Вінницька область) погрожували затриманому чоловікові кийком і змушували його присідати.

Відповідне відео викликало резонанс у суспільстві, через що було призначено службове розслідування.

На час проведення розслідування від служби відсторонили правоохоронців, які фігурують у відео і керівника зазначеного відділення поліції.

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Матеріали справи направлять в Державне бюро розслідувань, де діям поліцейських дадуть правову кваліфікацію.

До слова, у Вінницькій області викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яку організував один з віце-прем’єр-міністрів.

Відео: Анатолій Качур

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